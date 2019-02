Partia Pracy chce stałej unii celnej z UE po brexicie

Lider Partii Pracy, Jeremy Corbyn, ma we wtorek zaapelować do rządu Theresy May, by ten przyjął plan opozycji w kwestii brexitu i wynegocjował pozostanie przez Wielką Brytanię w stałej unii celnej z UE po opuszczeniu Wspólnoty przez Londyn.

Na sześć tygodni przed wyjściem Wielkiej Brytanii z UE premier Theresa May nadal nie doprowadziła do ratyfikacji umowy ws. brexitu przez brytyjski parlament. Pierwsza próba przyjęcia wynegocjowanej przez nią umowy zakończyła się bolesną porażką rządu - 15 stycznia aż 432 parlamentarzystów, w tym ponad 100 parlamentarzystów partii May, odrzuciło dokument.

29 stycznia Izba Gmin upoważniła May do renegocjacji umowy z Brukselą - premier ma starać się o zastąpienie mechanizmu tzw. backstopu, który miał umożliwić uniknięcie pojawienia się granicy między Irlandią a Irlandią Północną, "alternatywnym rozwiązaniem".

We wtorek, w czasie przemówienia przed członkami związku zawodowego EEF, Corbyn ma zapowiedzieć, że uda się do Brukseli i będzie rozmawiał z unijnym negocjatorem ds. brexitu, Michelem Barnierem, na temat przedstawionej przez niego propozycji stałej unii celnej między Wielką Brytanią a UE po brexicie, co miałoby przełamać impas w negocjacjach na temat umowy ws. brexitu.

- To plan, który mógłby zyskać wsparcie większości w parlamencie - ocenia Corbyn.

- Wzywam więc rząd i parlamentarzystów wszystkich ugrupowań do zakończenia niepewności co do brexitu i poparcia wiarygodnego, alternatywnego planu Partii Pracy - ma powiedzieć Corbyn we wtorkowym przemówieniu.

Theresa May i jej rząd zdecydowanie sprzeciwiają się idei stałej unii celnej z UE ponieważ takie rozwiązanie nie pozwoliłoby Wielkiej Brytanii prowadzić niezależnej polityki handlowej po wyjściu z Unii.