Partia Pracy poprze blokowanie twardego brexitu? AFP

- Bardzo prawdopodobne - tak John McDonnell, czołowy polityk Partii Pracy i kanclerz skarbu w Gabinecie Cieni Jej Królewskiej Mości odpowiedział na pytanie, czy jego partia poprze wniosek o to, by Izba Gmin uzyskała uprawnienia do zablokowania tzw. twardego brexitu.