Były doradca Trumpa oferuje Brytyjczykom prezydenta USA

Były doradca ekonomiczny Donalda Trumpa, Gary Cohn, miał w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos żartować na temat "wysłania Brytyjczykom Trumpa", aby ten wynegocjował brexit dla Wielkiej Brytanii.

Cohn miał zaoferować kanclerzowi skarbu Wielkiej Brytanii Philipowi Hammondowi wysłanie do Wielkiej Brytanii Trumpa, w czasie obiadu w Davos.

- Wy macie swoje problemy, my mamy swoje - powiedział Cohn dodając jednak, że "my mamy takiego człowieka w Ameryce, który rzekomo jest najlepszym na świecie negocjatorem". - Co więcej, napisał książkę "Sztuka robienia interesów" ("The Art of the Deal"). Może, gdybyśmy wysłali go wam, pomógłby wam, i nam by to pomogło - dodał Cohn.

Cohn, były dyrektor operacyjny banku Goldman Sachs, był stał na czele Narodowej Rady Gospodarczej przy Trumpie od stycznia 2017 roku do kwietnia 2018 roku.

Cohn miał sprzeciwiać się wprowadzeniu ceł na stal i aluminium, wprowadzonym przez Trumpa, co miało być głównym powodem jego odejścia z Rady.