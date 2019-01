Brexit: Co może wydarzyć się teraz?

Po tym jak brytyjska Izba Gmin dużą większością głosów odrzuciła wynegocjowaną przez Theresę May umowę ws. brexitu, możliwy jest zarówno twardy brexit, jak i drugie referendum ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE - możliwe scenariusze dalszego przebiegu wydarzeń przedstawia BBC.

Po głosowaniu ws. umowy lider Partii Pracy, Jeremy Corbyn złożył wniosek o wotum nieufności dla rządu. Gdyby wotum nieufności zostało przyjęte wówczas jeśli w ciągu 14 dni żaden rząd (ani dotychczasowy, ani jakikolwiek alternatywny) nie uzyskałby wotum zaufania, wówczas już po 25 dniach roboczych w Wielkiej Brytanii mogłoby dojść do przyspieszonych wyborów.

Jeśli rząd Theresy May przetrwa (ona sama deklaruje, że nie zamierza ustępować), wówczas może doprowadzić do drugiego głosowania nad tą samą lub podobną umową - zauważa BBC. Ma jednak także inne możliwości.

Pierwszą z nich jest opuszczenie UE bez porozumienia (tzw. twardy brexit). Gdyby do tego doszło 29 marca 2019 roku Wielka Brytania opuściłaby UE zrywając ze Wspólnotą praktycznie wszystkie dotychczas łączące Londyn i Brukselę relacje.

Taki wariant nie ma jednak poparcia większości Izby Gmin, która 8 stycznia ograniczyła prawo rządu do podnoszenia wybranych podatków w przypadku twardego brexitu, bez uzyskania zgody na wyjście z UE bez porozumienia od Izby Gmin, co powszechnie uznano za sprzeciw większości w parlamencie wobec wyjścia z Unii bez porozumienia.

Rząd mógłby też podjąć próbę poważnych renegocjacji umowy ws. brexitu z UE. Wymagałoby to jednak prawdopodobnie opóźnienia wyjścia z Unii oraz zmiany stanowiska przedstawicieli Brukseli, którzy dotychczas wykluczali możliwość ponownych negocjacji nad umową.

BBC wskazuje też, że na Wyspach mogłoby dojść do kolejnego referendum ws. brexitu - ale, jak dodaje, wymagałoby to również opóźnienia wyjścia z UE, ponieważ do 29 marca takiego referendum nie udałoby się już przeprowadzić, co wynika z ustawy z 2000 roku o Partiach Politycznych, Wyborach i Referendach. Jak podaje BBC według ekspertów z University College London do wypełnienia wszystkich wymogów stawianych przez prawo i przeprowadzenia referendum potrzeba ok. 22 tygodni.

Theresa May mogłaby też - nawet wygrywając głosowanie ws. wotum nieufności dla jej rządu - wystąpić z inicjatywą o przedterminowe wybory, aby - w przypadku zwycięstwa - uzyskać polityczny mandat dla swojego porozumienia. Przedterminowe wybory wymagałyby jednak zgody 2/3 parlamentarzystów - i mogłyby się odbyć w ciągu 25 dni roboczych od dnia skrócenia kadencji parlamentu.

BBC przypomina również, że zgodnie z orzeczeniem TSUE Wielka Brytania mogłaby jednostronnie zdecydować o rezygnacji z brexitu, bez konieczności uzyskania zgody państw członkowskich UE.