Brexit: Rząd Theresy May nie planuje dalszych rozmów z opozycją

Premier Theresa May zapowiedziała, że będzie chciała osiągnąć ponadpartyjne porozumienie w celu rozwiązania kryzysu wokół brexitu. Wiele wskazuje na to, że starania zakończą się niepowodzeniem. Rząd nie przewiduje dalszych rozmów z opozycją.

Theresa May we wtorek przegrała w Izbie Gmin głosowanie ws. wynegocjowanej przez siebie umowy ws. brexitu - za umową głosowało zaledwie 202 parlamentarzystów, przeciw 435. Obecnie May ma trzy dni na przygotowanie alternatywnego planu wyjścia z UE, który przedstawi Izbie Gmin w poniedziałek.

Czytaj także: Po głosowaniu w Izbie Gmin ws. brexitu: Schody do Unii

Po głosowaniu May zaprosiła wszystkie partie do debaty na temat brexitu. Z zaproszenia nie skorzystał lider Partii Pracy Jeremy Corbyn.

May w liście do lidera opozycji napisała, że "niemożliwe" jest obecnie wykluczenie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia.

Przedstawiciele szefowej brytyjskiego rządu poinformowali dziś, że nie ma planów dalszej dyskusji z opozycją. Zamiast tego premier spotka się z politykami ze swojego gabinetu. Przewidziano debaty w grupach, jak i rozmowy indywidualne.

Wielka Brytania, po wdrożeniu procedury wyjścia z Unii w 2017 roku, powinna opuścić UE 29 marca. W referendum z 2016 roku za wyjściem z UE opowiedziało się 51,89 proc. głosujących.