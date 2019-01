Theresa May: Bez umowy ws. brexitu Wielka Brytania będzie niezbadanym obszarem

Premier Theresa May powiedziała, że Wielka Brytania będzie na niezbadanym terytorium, jeśli jej umowa z Brukselą zostanie w tym miesiącu odrzucona w parlamencie.

Pierwsze głosowanie w parlamencie miało odbyć się w połowie grudnia. Prawdopodobna porażka spowodowała, że brytyjska premier postanowiła odwołać głosowanie, by mieć więcej czasu na przekonanie sceptycznie nastawionych polityków, w tym członków swojej partii.

Głosowanie zaplanowane jest wstępnie na 15 stycznia, jednak wiele wskazuje, że próby Theresy May zakończą się niepowodzeniem.

Co się stanie, jeśli parlament odrzuci umowę? Zdaniem szefowej rządu Wielka Brytania będzie "niezbadanym terytorium". - Nie sądzą, aby ktokolwiek mógł powiedzieć, jaka będzie reakcja na to, co się stanie w parlamencie - powiedziała May.

Dziś ukazał się również sondaż, z którego wynika, że większość Brytyjczyków opowiada się obecnie za pozostaniem w Unii. Wyborcy chcą, by to oni podjęli ostateczną decyzję w tej sprawie.

Partia Theresy May jest podzielona w kwestii poparcia treści porozumienia. Wątpliwości budzi nadal status Irlandii i Irlandii Północnej.

Jeden z liderów opozycji, Jacob Rees-Mogg powiedział, że "myśleniem życzeniowym" było twierdzenie, że czas wokół świąt Bożego Narodzenia jest w stanie przekonać go do zmiany decyzji w sprawie dokumentu.

Theresa May nie powiedziała, czy planuje dalej przekonywać parlament, jeśli przegra w głosowaniu. Zadeklarowała natomiast, że ma wątpliwości wobec przeprowadzenia kolejnego referendum ws. brexitu. Jej zdaniem będzie to zlekceważenie wyborców, którzy podjęli decyzję w 2016 roku.