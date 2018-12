BBC: Jedna z tych osób może zostać następcą May

BBC wskazuje polityków Partii Konserwatywnej, którzy mogą zastąpić Theresę May na stanowisku przewodniczącego partii, jeżeli May przegra głosowanie w sprawie wotum nieufności dla niej, zaplanowane na środowy wieczór.

Wśród faworytów do sukcesji po May BBC wskazuje Borisa Johnsona, byłego szefa MSZ, jednego z liderów kampanii na rzecz wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Johnson odszedł z rządu w akcie sprzeciwu przeciwko tzw. planowi z Chequers, który był podstawą do porozumienia zawartego przez May z UE ws. relacji, jakie mają łączyć Londyn i Brukselę po brexicie.

Poniżej dalsza część artykułu

Johnson - jak przypomina BBC - starał się już przywództwo Partii Konserwatywnej po referendum z 2016 roku, ale ostatecznie został porzucony przez swojego sojusznika, Michaela Gove'a, który sam wystartował w wyborach na przewodniczącego partii. Wtedy Johnson wycofał się z wyścigu.

Innym kandydatem na następcę May jest Dominic Raab, eurosceptyk, zwolennik wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Były sekretarz ds. brexitu odszedł z rządu w listopadzie w proteście przeciwko umowie wynegocjowanej z UE przez May.

Raab nie wykluczył ubiegania się o przywództwo w partii. Stwierdził też niedawno, że nie niepokoi go perspektywa tzw. twardego brexitu, czyli wyjścia z UE przez Wielką Brytanię bez porozumienia z Brukselą.

May mógłby zastąpić też Sajid Javid, pierwszy w historii kraju przedstawiciel mniejszości etnicznej, który został szefem brytyjskiego MSW. W referendum z 2016 roku, mimo eurosceptycyzmu, Javid popierał pozostanie Wielkiej Brytanii w UE. W 2016 roku starał się o przewodzenie Partii Konserwatywnej.

W wyścigu o fotel przewodniczącego torysów wystartować mógłby także Michael Gove, który od czerwca 2017 roku jest ministrem środowiska (wcześniej, w 2016 roku, odszedł z rządu po objęciu fotela premiera przez May). W wyborach na przewodniczącego Partii Konserwatywnej w 2016 roku był trzeci.

Obecnie Gove zapewnia, że "wspiera premier w 100 procentach".

Na liście potencjalnych następców May są też szef MSZ Jeremy Hunt, były sekretarz ds. brexitu David Davis oraz minister ds. emerytur Amber Rudd.