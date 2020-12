Niepewność znów trapi maszynistów meblowej lokomotywy

– To co się działo w wakacje - wyjątkowa mobilizacja i powrót do realizacji odmrażanych eksportowych umów, to dowód żywotności meblowej branży – twierdzi Strzelecki. Dyrektor OIGPM jest przekonany, że tegoroczne nerwowe wiosenne redukcje zatrudnienia, wprowadzane w warunkach zaskoczenia i niepewności, latem wyhamowano. Na koniec 2020 roku znów sytuacja w zakładach wydaje się stabilna. W Polsce oznacza to powrót do liczby ok. 200 tys. pracujących w kilkudziesięciu dużych meblowych fabrykach i 1,5 tys. rodzinnych produkcyjnych zakładów, w tym spółkach przygotowujących drewno (płyty), wytwarzających okucia, akcesoria, tkaniny czy kleje.