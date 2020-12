Szwajcaria nie zamyka stoków narciarskich i znosi kwarantannę dla Polaków

W kolejkach do wyciągów i na samych wyciągach obowiązkowo trzeba nosić maseczki. Kolejki mają być tak zorganizowane by zapobiegać bliskiemu kontaktowi między narciarzami. W gondolach kolejek będzie mogło przebywać dwie trzecie normalnie mieszczących się tam osób. W niektórych kantonach przepisy są jeszcze bardziej restrykcyjne.

Od soboty osoby przyjeżdżające do Szwajcarii z Polski nie muszą przechodzić kwarantanny ani przedstawiać negatywnego wyniku testu na koronawirusa.

Poza Szwajcarią na narty będzie można pojechać także do Czecha i na Słowację, ale z ograniczeniami. Turyści muszą mieć negatywny wynik testu na obecność koronawirusa przeprowadzonego metodą PCR nie wcześniej niż przed 72 godzinami.

Do stycznia zamknięte będą wyciągi narciarskie we Francji, Niemczech i we Włoszech.