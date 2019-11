Ekoturystyka daje więcej zarobić niż wycinanie puszczy

– Trzy nadleśnictwa w otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego są wysoce nierentowne, choć nie wynika to z ich sprawozdań finansowych – twierdzi dr Antoni Kostka z Fundacji Dziedzictwa Przyrodniczego. Chodzi o nadleśnictwa Cisna, Lutowiska oraz Stuposiany. Generowany przez nie deficyt pokrywany jest transferami z Funduszu Leśnego, które wynoszą obecnie 26 mln zł rocznie – ustalił ekonomista na podstawie sprawozdań finansowych Lasów Państwowych. Wyniki opisał w raporcie opublikowanym na stronie Fundacji.

Główny zarzut: nadleśnictwa są pod kreską już od wielu lat, a leżą na terenach, które ekolodzy od lat chcą dołączyć do obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Jak obliczyła Fundacja, Lasy Państwowe pozyskały na tym obszarze w ciągu ostatnich siedmiu lat (2012–2018) łącznie 1,53 mln m sześc. drewna, średnio 217 tys. rocznie. Ze sprzedaży uzyskały 257 mln zł przychodu. W tym czasie nadleśnictwa otrzymały łącznie 190 mln zł dopłat z Funduszu Leśnego, zarządzanego przez Lasy Państwowe. Tymczasem wpłaciły do niego jedynie 36,5 mln zł. Po potrąceniach kosztów innych zadań, zdaniem ekologów, w ciągu tych siedmiu lat Lasy dopłaciły więc do tych trzech nadleśnictw łącznie 144,6 mln zł.