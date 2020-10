Nowy pakiet pomocy dla włoskich firm

Pakiet zawiera 2,4 mld euro jednorazowej pomocy dla 460 tys. firm, ulgi podatkowe w kosztach wynajmu i zniesienie podatku od nieruchomości IMU odprowadzanego w grudniu — dodał Gualtieri. Przewiduje ponadto środki na kolejne 6 tygodni — do 31 stycznia — na wspieranie technicznego bezrobocia stosowanego przez firmy od marca, aby nie zwalniać pracowników; rząd w budżecie na 2021 r. przedłuży tę pomoc o dodatkowe 12 tygodni. Rząd obiecał, że nie dojdzie do powtórki opóźnień w przekazywaniu pomocy finansowej firmom, co zdarzało się podczas pierwszej fali zachorowań. Minister Gualtieri poinformował, że główny urząd podatkowy przekaże do połowy listopada środki bezpośrednio na konta bankowe zainteresowanych, używając „mechanizmu, który jest szybki, prosty i skuteczny".