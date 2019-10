Rynki wolą kontynuację od niespodzianek

– Uzyskanie samodzielnej większości przez PiS jest w krótkim okresie, 2–3 kwartałów, czynnikiem stabilizującym oczekiwania rynkowe –tak Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, komentuje wstępne wyniki tegorocznych wyborów parlamentarnych. A wyniki, w chwili zamykania tego wydania gazety, pokazywały, że PiS uzyskał wystarczającą przewagę w Sejmie, by utworzyć rząd bez dobierania sobie koalicjanta. To ważne, bo także z punktu widzenia gospodarki i rynków to, kto i jak będzie tworzyć nowy gabinet, okazuje się kluczowe.

