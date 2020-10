Brexit: Wielka Brytania straci 134 mld funtów rocznie?

Wygląda niezwykle to, że w trakcie największego wstrząsu w globalnej gospodarce od drugiej wojny światowej, rząd brytyjski wciąż myśli o pogłębieniu skutków pandemii Covid-19 wybierając bezumowny brexit. To dodałoby biznesowi nadzwyczajne ciężary w czasie, gdy mierzy się on z autentycznie bezprecedensowymi wyzwaniami. Umowa zawarta w ostatniej chwili jest wciąż możliwa i byłaby w interesie wszystkich – twierdzi Jenny Revis, partener w Baker McKenzie.