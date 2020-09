Strach przed Covidem napędził sprzedaż polis

I tłumaczy, że już na początku pandemii firma wprowadziła trzy formy konsultacji: telefoniczną, online i wizytę w placówce medycznej, którą można było umówić po wcześniejszym uzyskaniu telezlecenia od lekarza lub pielęgniarki. – Pod koniec pierwszego kwartału 75 proc. konsultacji odbywało się drogą telemedyczną. Dziś to 30–40 proc. Według przeprowadzonego przez nas badania opinii aż 74 proc. pacjentów zadeklarowało chęć korzystania z telemedycyny nawet po zakończeniu epidemii, a lekarze deklarują, że mogą tak leczyć ok. 40 proc. przypadków – mówi prezes Lux Medu.

Ubezpieczyciele przekonują, że główną zaletą ubezpieczenia zdrowotnego jest dostęp do wysokiej jakości specjalistycznej opieki bez konieczności długiego oczekiwania na wizytę. Zaraz po wybuchu pandemii dostosowali ofertę do nowych warunków, m.in. przeszli na obsługę online i rozszerzyli zakres usług telemedycznych.

gen. prof. Grzegorz Gielerak dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego

Pandemia pokazała, że oddanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie w ręce podmiotów niepublicznych niesie zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Dziś nie ma instrumentów, by zmusić je do działania w kryzysie. Tymczasem udział podmiotów prywatnych w wolumeanie sprzedaży świadczeń zdrowotnych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej to 78 proc., a w podstawowej opiece zdrowotnej 96 proc. Albo państwo wprowadzi pakiet kontrolny (np. 30 proc. placówek będzie publicznych), albo sprawi, że umowy będą zobowiązywały do świadczeń w każdych warunkach.