Pandemia: Duże zmiany u fryzjerów. Nie tylko kawa znika

Dodatkowe wydatki związane z utrzymaniem reżimu sanitarnego i ograniczenia dotyczące liczby obsługiwanych klientów odbiją się na finansach większości fryzjerów - wynika z sondażu, który w maju przeprowadziła sieć hurtowni fryzjerskich, Fale Loki Koki wśród 405 właścicieli salonów. Według badania, niemal wszystkie zakłady ruszyły 18 maja, gdy odblokowano branżę, lecz trudno mówić o powrocie do sytuacji sprzed pandemii. Głównym wyzwaniem (dla 78 proc. badanych) jest zmniejszona obostrzeniami dopuszczalna dzienna liczba klientów, których też nie da się obsłużyć na dawnych zasadach. Zdecydowana większość salonów fryzjerskich wprowadziła teraz odstępy czasowe między klientami, zrezygnowała z poczekalni a także z częstowania klientów kawą czy herbatą. Prawie dziewięć na dziesięć umawia też teraz klientów wyłącznie przez internet lub telefon.

Siedmiu na dziesięciu ankietowanych fryzjerów twierdzi, że rygory związane z pandemią zwiększyły ich koszty. 60 proc. z nich odbija to sobie w cenie usługi- najczęściej podwyższają ją o 10-20 proc., ale co trzeci ograniczył podwyżkę do kilku procent.