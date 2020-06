Małe i średnie firmy łapią oddech

Pomimo tego, że sytuacja firm wciąż jest trudna, to powoli wracają one do normalnej działalności. Dowodem tego jest powrót do pracy znaczącej części pracowników- twierdzi Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK komentując wyniki najnowszej – przeprowadzonej na przełomie maja i czerwca - fali badania ilościowego BGK „Kondycja MŚP w okresie epidemii koronawirusa oraz ocena skuteczności tarczy antykryzysowej": Pokazała ona, że do 28 proc. z nieco ponad 23 proc. w maju wzrósł odsetek Małych i Średnich firm, czyli tzw. Misiów, które działały w takim samym zakresie jak w lutym, gdy jeszcze koronawirus nie był naszym problemem. Zmniejszyła się też nieco grupa MSP, które zawiesiły działalność – do 1,2 proc. (z 2 proc. w maju). Jednak wzrosła z kolei grupa tych, które ogłosiły upadłość- to co prawda tylko 1 proc., lecz trzykrotnie więcej niż w majowej fali badania.

