Pandemia: Majorka odesłała turystów z Niemiec i Szwajcarii

Wcześniej, w ostatni poniedziałek Hiszpanie odesłali do domu dwóch Niemców i Brytyjczyka, którzy także przylecieli z Monachium. Władze lotniska Son Sant Joan uznały, że nie mają oni prawa wjazdu na teren wyspy, ponieważ przylecieli w celach turystycznych. Na razie obowiązujące zasady wskazują, że jeśli ktoś nie należy do grupy testowej, to musi przedstawić poważne uzasadnienie, dlaczego przyleciał na Majorkę. Takim uzasadnieniem może być praca, odwiedziny bliskich, bądź też powody zdrowotne.