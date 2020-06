Kasyno w Monte Carlo znów zaprasza

- Przed ponownym otwarciem kasyno zostało całkowicie dostosowane do wymogów wobec COVID-19 — powiedział Reuterowi jego dyrektor Boris Donskoff. Godziny otwarcia skrócono, we wszystkich salach wprowadzono surowe środki zachowania higieny. Stoły do gier porozsuwano dla utrzymania odstępów i zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom. Ci ostatni czyścili automaty do gier w maskach na twarzach.