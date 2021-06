Targi i konferencje będą ruszać dopiero jesienią

Stracone 2 mld zł

Ogłoszone w środę przez szefa resortu zdrowia poluzowanie obostrzeń jest raczej informacją dla wystawców: – Muszą najpierw podjąć decyzje o udziale w targach, następnie zamówić i zatwierdzić projekt stoiska, potem zaleźć jego wykonawcę i zorientować się co do możliwości dowiezienia eksponatów – mówi Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce. Zdaniem Sławomira Majmana, wiceprezesa Zarządu Targów Warszawskich, obecne odmrożenie ma w tej sytuacji bardziej symboliczny charakter. – Mamy teraz martwy sezon, a targów nie da się zorganizować z dnia na dzień. Przygotowania chociażby konferencji zabierają pół roku, a w przypadku dużych, specjalistycznych targów potrzebny jest nawet rok – dodaje Majman. To oznacza, że na odbudowanie kondycji i powrót do wyników sprzed pandemii branża targowa będzie potrzebować nawet dwa–trzy lata.