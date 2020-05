TUI tnie koszty i zwalnia pracowników. Prezes: Ten sezon nie jest jeszcze stracony

Niemiecki touroperator już skorzystał z wsparcia państwa i otrzymał zagwarantowany przez rząd kredyt pomostowy w wysokości 1,8 mld euro. Te pieniądze muszą zostać zwrócone do połowy 2022 roku, co z kolei wymusza na firmie kolejne oszczędności, aby zredukować pozostałe zadłużenie. Nieuniknione jest w tej sytuacji zmniejszenie zatrudnienia. Jak informuje firma będzie ono ograniczone o 30 proc. poprzez zwolnienia bądź wstrzymanie nowych zatrudnień. Pracę może stracić do 8 tys. osób. TUI w szczycie sezonu zatrudnia 70 tys. ludzi, poza sezonem o 10 tys. mniej.

Jednocześnie firma zapewnia, że jest gotowa do zorganizowania wakacji jeszcze w tym roku stosując się do wszelkich wymogów bezpieczeństwa, w tym zachowania wyznaczonych odległości między urlopowiczami i odpowiedniej dezynfekcji pomieszczeń. — Popyt na wakacje jest w dalszym ciągu wysoki. Ludzie chcą podróżować – mówi Friedrich Joussen.

Na tegoroczne lato TUI przygotował bardzo zachęcające ceny. Za trzy noce w 4-gwiazdkowym hotelu w Grecji zapłacimy 170 euro, czyli o 20 proc. mniej, niż wynosiła cena przed kryzysem, a 3 dni we wrześniu w Turcji, to wydatek 298 euro, o 50 euro taniej. W obu przypadkach jest to all inclusive. Staniały także oferty TUI w Polsce – w Kołobrzegu oraz Świnoujściu.