Oktoberfest przeniesie się na pustynię. Z Monachium do Dubaju

Bawarski Oktoberfest miałby się odbyć na terenie około 420 tys. metrów kwadratowych w pobliżu Dubai Marina. Podawanie alkoholu miałoby być dozwolone na terenie obiektu, tak jak to ma miejsce w przypadku dubajskich hoteli. Piwosze musieliby jednak zapomnieć o spacerach na przyjemnym rauszu, gdyż na teren festynu mogliby dotrzeć tylko busami. Zdaniem zaangażowanego w projekt szefa berlińskiego jarmarku bożonarodzeniowego Charlesa Blume wynika to z konieczności poszanowania obu kultur.

Przed „Spieglem" o możliwości odbycia Oktoberfest na pustyni informował „Bild". Według tabloidu festyn w Dubaju ma trwać od 7 października do 31 marca, a szacowany koszt imprezy to 50 mln euro. Organizatorzy mieli też zaprosić do udziału takie gwiazdy, jak Arnold Schwarzenegger, Lothar Matthaeus czy Steven Segal.

Oktoberfest w Dubaju na pewno wzbudzi kontrowersje. Zjednoczone Emiraty Arabskie nie są uważane za państwo demokratyczne czy przestrzegające praw człowieka. Do tego miejscowa odmiana islamu zdecydowanie zakazuje spożywania alkoholu (jak w większości państw, w których islam jest religią dominującą), choć jest on dopuszczalny dla turystów.

Monachijski, prawdziwy Oktoberfest, nie został jeszcze oficjalnie odwołany, choć na razie wszystko wskazuje na to, że się nie odbędzie. Jeżeli jednak doszedłby do skutku, to możliwe jest, że w 2021 roku będą miały miejsce dwie wielkie piwne imprezy – w Monachium między 18 września a 3 października i później w Dubaju. W 2020 roku, z powodu pandemii, Oktoberfest w Monachium nie doszedł do skutku.