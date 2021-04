Hotelarze mają dość

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez IGHP wynika, że do 17 proc. wzrosła w marcu liczba zamkniętych hoteli w Polsce (w lutym 11 proc.). Aż 80 proc. obiektów odnotowało średnią frekwencję poniżej 20 proc. (w lutym było to 65 proc.), z czego 47 proc. poniżej 10 proc., a 11 proc. – poniżej 2 proc. obłożenia. Wskaźnik średniej ceny również uległ pogorszeniu – 61 proc. otwartych hoteli odnotowało niższe ceny niż rok temu

Fatalnie sytuacja wygląda w niemal całej Europie. W grudniu 2020 r. wskaźnik wydajności branży hotelarskiej (RevPAR) mierzący, jaki przychód przynosi przeciętnie hotelowi dostępny pokój, spadł tu do 12,6 euro, czyli o 80,4 proc. w stosunku do grudnia 2019 r.

Będą procesy?

Część przedstawicieli branży hotelarskiej od kilku miesięcy zapowiada pozwy przeciwko państwu o odszkodowanie za straty poniesione w związku z zakazem prowadzenia działalności. Jak się okazuje, przymierza się do tego coraz więcej przedstawicieli branży. – Zamknięta majówka to kropla, która przelała czarę goryczy i pytań o możliwość walki o odszkodowanie jest bardzo dużo. Przedsiębiorcy są tym tematem zainteresowani, nawet w sytuacji, gdy niebawem nastąpi odmrożenie gospodarki i przywrócenie im możliwości działania – mówi mecenas Marek Jarosiewicz z Kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski. Zwraca uwagę, że hotelarze dbają o reżim sanitarny, mogą tak przygotować swoją działalność, by nie dochodziło do kontaktów pomiędzy turystami.