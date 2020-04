Niemcy: Nastroje biznesu na historycznym dnie

Subindeks nastrojów dla przemysłu spadł do najniższego poziomu od marca 2009 r. Dla sektora usług znalazł się rekordowo nisko. - Spółki nigdy jeszcze nie były tak pesymistycznie nastawione co do nadchodzących miesięcy. Kryzys koronawirusowy uderza w gospodarkę niemiecką z pełną furią – twierdzi Clemens Fuest, szef instytutu Ifo.