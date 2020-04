Tarcza potrzebna, ale mało elastyczna

Kwietniowe badanie Business Centre Club, które objęło 600 firm, dowodzi, że to właśnie mali i średni oraz mikroprzedsiębiorcy są najbardziej zainteresowani wsparciem z tarczy finansowej. Zdaniem Jakuba Bińkowskiego, dyrektora departamentu prawa i legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, tarcza finansowa – dzięki zapowiadanej prostocie i przejrzystości systemu wsparcia – może rozwiązać problem małych firm. Dla nich dużą barierą są skomplikowane procedury i rozbudowane warunki wsparcia w ramach dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. – Skorzystało z niego na razie tylko 12 tys. pracodawców, choć informacje z rynku wskazują, że potrzeby są znacznie większe – zaznacza Bińkowski.

Tę potrzebę odczuwają np. sieci odzieżowe, w które uderzyło zamknięcie galerii handlowych. – Ważnym dla nas wsparciem, o które wnioskowaliśmy, było dofinansowanie wynagrodzeń – podkreśla Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP. O 5 mln zł wsparcia do wynagrodzeń w perspektywie trzech miesięcy zwróciła się giełdowa VRG, a na dofinansowanie do płac czeka też sieć dyskontów odzieżowych TXM w restrukturyzacji. – Pomoc ta będzie na pewno ważnym czynnikiem stabilizującym firmę – zaznacza Agnieszka Smarzyńska, wiceprezes TXM. Pawła Montewkę, szefa Pracowni Sztuk Plastycznych, która działa w branży targowej i wnioskowała już o zwolnienie ze składek na ZUS, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń w okresie przestoju powstrzymują związane z tym wymagania. – Zobowiązujemy się do niezwalniania pracowników przez 12 miesięcy, a co jeśli rząd nie zezwoli na organizowanie targów do końca roku? – zastanawia się Montewka.