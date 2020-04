Każdy może pomóc firmom cyfrowym voucherem

Pod hasłem #URATUJLATO można na platformie LunchNext.com można kupić cyfrowy voucher, który będzie można wykorzystać w przyszłości. Dzięki temu właściciele firm nie pozostaną sami w trudnych czasach, a kiedy otworzą się ponownie — odwdzięczą się im, oferując nawet do 50 proc. zniżki.

– Każdy z nas ma miejsca, do których lubi wracać. Rozmawiając z właścicielami naszych ulubionych lokali, zorientowaliśmy się, że po zakończeniu kwarantanny mogą one już nie istnieć. Postanowiliśmy więc wziąć sprawy w swoje ręce i zorganizować akcję, wspierającą wszystkie miejsca, którym grozi podobny scenariusz. Chodzi nie tylko o gastronomię, ale także teatry i całą branżę usług – mówi Dominik Posmyk, współtwórca platformy LunchNext.com, prowadzącej akcję #URATUJLATO.

LunchNext.com to projekt, w ramach którego autorzy zrezygnowali z pobierania jakichkolwiek opłat za korzystanie z platformy w czasie pandemii. Jedyny koszt dla lokalu, to standardowa, minimalna prowizja operatora płatności. – Nie chcemy biernie patrzeć na problemy lokalnych biznesów. Czujemy, że możemy zrobić coś więcej, niż tylko zostać w domu. Stąd pomysł na stworzenie platformy, która pozwoli każdemu z nas włączyć się do pomocy – wyjaśnia Piotr Grudzień, współtwórca LunchNext.com.