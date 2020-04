Epidemia to świetny czas na remont

Restrykcyjne zasady

Nowe rozporządzenie zamyka markety budowlane w weekendy, choć w pozostałe dni tygodnia mogą one nadal pracować. Mimo to klientów znacząco ubywa. Castorama podała kilka dni temu, że od czasu wprowadzenia kolejnych rozporządzeń resortu zdrowia liczba klientów w sklepach bardzo spadła. – To skutek przede wszystkim odpowiedzialnego stosowania się społeczeństwa do zaleceń władz i służb sanitarnych, które apelują o ograniczanie kontaktów w celu zahamowania rozprzestrzeniania się koronawirusa – podała firma w stanowisku.