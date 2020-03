Koronawirus zniszczy rynek szkoleń

- Nasza branża znajduje się na równi pochyłej i nie tygodnie, a dni dzielą ją od całkowitej klęski – twierdzi Piotr Piasecki, prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS). Jego opinię potwierdza badanie przeprowadzone przez PIFS dniach 21-23 marca 2020 r. na grupie 472 firm z sektora usług szkoleniowych. Ponad osiem na dziesięć ankietowanych przedsiębiorców spodziewa się anulowania zamówień, prawie tyle samo przewiduje duże utrudnienia w pozyskiwaniu nowych kontraktów, a ponad połowa obawia się opóźnień w płatnościach za już zrealizowane usługi. Wszystko to sprawia, że ponad połowa firm (54 proc) spodziewa się całkowitej utraty dochodów, co doprowadzi do fali zwolnień pracowników- przewiduje je co trzeci uczestnik sondażu.

