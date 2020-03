Biznes chwali rząd i oczekuje więcej

Założenia pakietu osłonowego dla firm w związku z koronawirusem Ministerstwo Rozwoju przedstawiło we wtorek po południu. Zawiera on m.in. ulgi w należnościach podatkowych i składkowych, dopłaty do kredytów, ochronę i wsparcie rynku pracy.

– Zgadzamy się, że dobrym instrumentem do wykorzystania jest ustawa o szczególnej ochronie miejsc pracy, która pozwala m.in. na dopłaty do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowników – zauważa Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan. – W pakiecie zaproponowano, by z tej pomocy mogły skorzystać firmy, które notują spadek obrotów o co najmniej 15 proc. w okresie trzech miesięcy. To naszym zdaniem zbyt długi okres, należy go skrócić do miesiąca. Warto też zwiększyć dopłaty z obecnych nieco ponad 840 zł do co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia, czyli 1300 zł – dodaje.