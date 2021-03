Ubezpieczenie od COVIDu stałym elementem urlopów

Linie lotnicze odnotowują wzrost rezerwacji do niektórych regionów, co budzi nadzieje na odrodzenie się latem ruchu w powietrzu, ale też wywołuje niepokój w miejscach wypoczynku, kto będzie płacić za chorych urlopowiczów. Kilkanaście krajów, od Aruby po Tajlandię, wymaga od przybyszów posiadania ubezpieczenia na COVID-19, Jordania jest kolejnym, który rozważa taką ochronę — powiedziano Reuterowi.

Rynek wszelkiego rodzaju ubezpieczeń na koronawirusa w podróżach szacuje się na 30-40 mld dolarów rocznie — wynika z danych doradcy w zakresie takich ubezpieczeń, Robyna Ingle, a taką ochronę gwarantują np. AXA czy AIG. Wzrost popytu na takie ubezpieczenia może też oznaczać, że towarzystwa będą musiały wypłacać duże sumy, gdyby kolejna fala zakażeń doprowadziła do dużej liczby odwoływania wyjazdów albo dużej liczby chorych turystów.

- Ubezpieczenia wyjazdów i usługi ochronne rosną w rytmie wznawiania podróży — stwierdził Dan Richards, prezes firmy oceny ryzyka w podróży i zarządzania kryzysowego Global Rescue. Polisy ubezpieczenia na COVID-19 obejmują zwykle koszty leczenia do 100 tys. dolarów, mogą obejmować koszty testów i usług (transport do kraju, pogrzeb na miejscu, kremacja). Te elementy wprowadzone w połowie 2020 r. mogą być dodatkami do polisy albo odrębnymi polisami obejmującymi chorobę lub kwarantannę.