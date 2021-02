Pandemia zatrzyma młodych przy rodzicach

Jak wynika z raportu, 36 proc. młodych ludzi w wieku 25–34 lat mieszkało w 2018 r. z rodzicami i nie założyło jeszcze rodziny, zaliczając się do populacji tzw. gniazdowników (którzy nie opuścili jeszcze rodzinnego gniazda).

Najczęściej są to – podobnie jak w innych krajach – mężczyźni, co potwierdzają dane Eurostatu, bazujące na badaniach społecznych (raport GUS oparto na analizie źródeł administracyjnych).

Jak wynika z unijnych statystyk, Polska ma jeszcze większy niż w raporcie GUS odsetek dorosłych młodych singli mieszkających z rodzicami. Wprawdzie w 2019 r. zmalał on w porównaniu z 2018 r. (gdy wynosił 45,1 proc.), ale i tak sięgał prawie 44 proc. przy średniej dla całej Unii na poziomie 43,9 proc.

Jak komentuje Tomasz Zegar, kierownik wydziału w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych, który kierował zespołem autorów raportu GUS, realizacja tego badania udowodniła, że przyczyną mieszkania młodych osób z rodzicami często są niskie dochody i jest to konsekwencja prostego rachunku ekonomicznego funkcjonowania gospodarstwa domowego oraz możliwości rozwoju występujących na danym obszarze.

Danych za 2020 r. jeszcze nie ma, ale trend zmian mogą wskazywać statystyki z USA, według których wybuch pandemii i wzrost bezrobocia wśród młodych ludzi wywołał tam falę tzw. boomerang kids, czyli wymuszonych ekonomicznie powrotów dorosłych dzieci do rodzinnego domu. Odsetek młodych Amerykanów mieszkających z rodzicami wzrósł do 52 proc. z 47 proc. na początku 2020 r.

Podobne zjawisko pandemia może też wywołać w Polsce, tym bardziej że restrykcje sanitarne zablokowały branże z dużym udziałem młodych pracowników – np. restauracyjną, fitness, turystyczną czy eventową. Jak wynika z danych GUS, w grudniu 2020 r. liczba bezrobotnych do 30. roku życia wzrosła do 271,2 tys., prawie 22 proc. w skali roku.

Dane o bezrobociu nie obejmują tysięcy młodych ludzi, którzy wskutek pandemii utracili źródło dorywczych zarobków, pozwalających na opłacenie nauki czy samodzielnego mieszkania. – Kryzys spowodowany pandemią pogarsza sytuację młodych osób na rynku pracy zarówno w odniesieniu do możliwości wykonywania płatnej pracy, jak i poziomu wynagrodzeń. Większe ryzyko braku dochodów lub mniejszych dochodów uniemożliwia niewątpliwie prowadzenie samodzielnego gospodarstwa – ocenia prof. Irena Kotowska z Instytutu Statystyki i Demografii SGH.

Ich liczba była w styczniu (224,2 tys.) prawie o jedną czwartą (24 proc.) mniejsza niż rok wcześniej – co jest drugim największym rocznym spadkiem w czasie pandemii, od maja ubiegłego roku. – Rynek pracy ugrzązł w stagnacji i wygląda na to, że to nasza „nowa normalność", przynajmniej na jakiś czas – obawia się Monika Łosiewicz, menedżer w Grant Thornton.