Koronawirus: Hilton zamyka hotele w Chinach

Hilton jest pierwszą wielką siecią hoteli, która przyznała się do czasowego zamknięcia biznesu w Chinach. Ale prezes Best Western, David Kong przyznał, że jego firma także przygotowuje się do takiej decyzji. Natomiast Sheratonie w Szanghaju można wczoraj było jeszcze wynająć pokój jednoosobowy za niespełna 80 dol. za noc, co jest kwotą niesłychanie niską, jak na hotel tej klasy w Chinach. W pekińskim Sofitelu można było przenocować i zjeść śniadanie za 105 dolarów za noc. Też znacznie taniej, niż zazwyczaj. Na brak popytu na miejsca hotelowe narzekają jednak nie tylko sieci operujące w Chinach, ale także w Indonezji i Malezji, oraz w Singapurze, wszędzie tam, gdzie mieszkają Chińczycy. W singapurskim Swiss Hotel można było wynająć pokój płacąc niespełna 120 dolarów za noc, czyli o jedną trzecią mniej, niż zazwyczaj w sezonie. To wszystko efekt koronawirusa – braku chińskich turystów, ale i przyjezdnych z innych krajów, bo ludzie zaczęli się bać podróży do Azji.