Rząd poprawia tarcze, ale wciąż są dziurawe

Przedsiębiorcy nie usłyszeli przykładowo deklaracji, jak ma wyglądać program znoszenia restrykcji przeciwpandemicznych, choć to kwestia obecnie najbardziej kluczowa. – Firmy pilnie potrzebują perspektywy, w jakich warunkach mają funkcjonować w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach – podkreśla Grzegorz Baczewski, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan. – Te warunki powinny być jasno określone i jak najszybciej podane do publicznej wiadomości – zaznacza. Eksperci zauważają, że sytuacja pandemiczna w Polsce wydaje się stabilna, a rząd utrzymuje obostrzenia niejako prewencyjnie, w obawie przed kolejną falą. – W ten sposób z odmrożeniem można czekać jeszcze długie miesiące. Nie tędy droga – komentuje też Sławomir Dudek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Sporo uwag mają też przedsiębiorcy pod adresem programów pomocowych. Co prawda rząd poprawia i udoskonala tarcze osłonowe, to wciąż trudno mówić, by były w pełni satysfakcjonujące. – Zmiany idą w dobrym kierunku uszczelniania tarcz, ale nadal są one dziurawe – uważa Adam Abramowicz, rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Nie obejmują wszystkich potrzebujących. Firmy, które nie są formalnie zamknięte, ale też mają problemy jako dostawcy i kooperanci zamkniętych branż, z rządowych rekompensat mogę korzystać tylko w ograniczonym zakresie – wyjaśnia.