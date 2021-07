Wakacje: W tych państwach zaszczepionym wolno więcej

Do krajów mających inne zasady dla zaszczepionych (oraz ozdrowieńców i osób z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa) dołączył właśnie Izrael, który ograniczył wstęp na imprezy. Własne zasady ograniczające możliwość wstępu do wnętrz lokali gastronomicznych i innych wprowadziły też: Grecja, Czechy, Francja, Portugalia i Austria. W czwartek zrobiły to też Włochy.

Tempo szczepień w Europie w pewnym momencie mocno wyhamowało. We Włoszech zaszczepiło się 28 milionów osób, czyli 52 proc. populacji. W Grecji – ok. 41 proc. Greków powyżej 15 lat. W Czechach na pełne zaszczepienie przeciw COVID-19 zdecydowało się ponad 4,2 mln osób (przy populacji ok. 11 mln). W Polsce w pełni zaszczepionych jest ponad 16,4 mln osób.

Badacze z University of California podzielili się ostatnio wynikami badań, z których wynika, że ludzie obojętnieją na informacje związane z COVID-19. Przeanalizowali oni reakcje ludzi na wpisy zamieszczane na Twitterze.

"COVID-19 pozostawił niezatarty ślad w historii i nadszedł czas, aby zastanowić się, co poszło nie tak, abyśmy mogli prowadzić skuteczniejszą komunikację w czasie przyszłych kryzysów, a także teraz kiedy wariant delta coraz bardziej się rozprzestrzenia" – powiedziała główna autorka pracy, Hannah Stevens.

"Po pierwsze musimy zrozumieć, jak i dlaczego informacje na temat zdrowia straciły z czasem siłę oddziaływania, pomimo szybko rosnącej liczby zgonów" – dodała badaczka. Naukowcy sugerują, że wczesne, oparte na strachu wiadomości silnie motywowały ludzi do działania, ale z czasem się na tego typu informacje znieczulili i odczuwali coraz mniejszy niepokój.