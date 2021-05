Jak pandemia meblowała mieszkania Polaków? Biurka loftowe i fotele uszaki

W obserwowanym okresie od marca 2020 do końca lutego 2021 r., gdy nasze mieszkania i domy często musiały być jednocześnie biurami, szkołami oraz miejscami wypoczynku, bezapelacyjnie najczęściej poszukiwanym sprzętem były krzesła do pracy biurowej, a wśród wyszukiwanych mebli hitem okazały się fotele gamingowe.

Firma sprawdziła, jaki był wpływ Covid-19 na trendy na rodzimym rynku meblowym: okazało się Polacy w nowej rzeczywistości gremialnie zabrali się do aranżowania na nowo swoich mieszkań, dostosowując je do nowych funkcji użytecznych w czasie pandemii.

Krzesło do gier w cenie ekonomicznej

Ze względu na ograniczoną przestrzeń w mieszkaniach, użytkownicy wielokrotnie wyszukiwali w Google hasła biurko loftowe, którego popularność wzrosła rok do roku aż o 527 proc. Wśród częstych wyszukiwań znalazła się także komoda pod biurko (wzrost o 256 proc. rok do roku). Kategoria krzeseł biurowych zdominowana została przez fotele gamingowe materiałowe - wzrost popularności o 366 proc (r/r). Również takie hasła jak fotele gamingowe do 300 zł lub krzesło gamingowe były wpisywane dość często. Nieznacznie mniej popularne były fotele obrotowe do biurka oraz krzesła obrotowe do biurka. Te odnotowały wzrost o 319 proc. oraz o 266 proc. r/r.

? W związku z wykonywaniem obowiązków zdalnie wielu Polaków musiało zorganizować miejsce do codziennej pracy przy komputerze. Stąd tak duża popularności haseł biurko oraz krzesło do biurka. Co ciekawe, oprócz wyszukiwań związanych z konkretnym stylem, np. biurko loftowe, stawiali głównie na funkcjonalność, np. rozkładane biurko czy biurko z szufladami ? komentuje trendy Jacek Bisiński, Senior Analytical Consultant w Google.