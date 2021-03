Fatalne prognozy. Ożywienie w turystyce dopiero w 2024 roku

Analizując możliwe tempo ożywienia autorzy analizy przyjrzeli się dwóm kwestiom: czasowi potrzebnemu poszczególnym krajom by osiągnąć odporność stadną oraz wnioskom z poprzednich kryzysów gospodarczych. I okazuje się, że podczas gdy Stany Zjednoczone i Wielka Brytania są na dobrej drodze do osiągnięcia odporności stadnej do końca pierwszej połowy 2021 r., to zdaniem Allianz Research i Euler Hermes, Unia Europejska osiągnie ją w drugiej połowie 2021 r., a Japonia dopiero w pierwszej połowie 2022 r. Może to uniemożliwić osobom z tych krajów wyjazd do Stanów Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii bez dokumentów potwierdzających ich stan zdrowia, mimo że Amerykanie powoli przygotowują się do otwarcia kraju na turystykę zagraniczną już w maju 2021.

„Jednocześnie należy zauważyć, że większość dostępnych szczepionek nie zapobiega zakażaniu innych osób zaszczepionych, a zwłaszcza osób, które jeszcze nie zostały zaszczepione. To również może utrudnić ożywienie turystyki” — czytamy w analizie Allianz Research i Euler Hermes.