Premier przedłużył działanie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 powstał po wybuchu pandemii. Ma odciążyć budżet państwa oraz pozwolić utrzymać państwowy dług publiczny poniżej konstytucyjnego limitu zadłużenia na poziomie 60 proc. PKB. Pieniądze dla Funduszu pozyskuje z emisji obligacji Bank Gospodarstwa Krajowego.

W ubiegłym roku z Funduszu wydano 92,7 mld zł, chociaż jego plan finansowy zakładał, że będzie to nieco ponad 112 mld zł - wynika z danych BGK.

Business Insider Polska ustalił, że Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 będzie istniał także w tym roku. Informację potwierdziło nam Centrum Informacyjne Rządu i podało, że ostatniego dnia ubiegłego roku premier Mateusz Morawiecki zatwierdził jego plan finansowy. Jest znacznie skromniejszy niż ubiegłoroczny i zakłada wydatki na poziomie 48,2 mld zł.

Fundusze trafią do 16 ministerstw i podmiotów. Najwięcej trafi do Ministerstwa zdrowia - 17,724 mld złotych.

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 6,3 mld złotych. Poza tym do Ministerstwa Pracy - 8 mld złotych; Ministerstwa Gospodarki - 3,965 mld oraz do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - 1,767 mld zł: na Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 1,762 mld zł oraz inne zadania - 5 mln zł.

1,813 mld zł do Prezesa Rady Ministrów i 1,4 mld zł do ministra właściwego ds. aktywów państwowych (pozostałe wydatki w obszarze gospodarki i łączności, w tym na programy rządowe).