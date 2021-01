Sposób na zapełnienie hoteli. Pomysł prosto z Hongkongu

Ten pomysł krytykowany jest przez wszystkich: podróżnych, bo to oni płacą za wydłużony pobyt w hotelach i rujnuje im plany biznesowe, linie lotnicze, bo mają bałagan w rezerwacjach. I same hotele, bo na niektóre tygodnie pojawiły im się podwójne rezerwacje.

Bałagan narastał, jak pisze „New York Times”, bo najczęściej hotele, które zostały wyznaczone przez władze do wynajmowania pokojów osobom na kwarantannie, jeśli nie mogły pobytu przedłużyć o tydzień, kasowały całą rezerwację i niekoniecznie były skłonne do zwracania pieniędzy za niewykorzystany pobyt. Opłaty wniesione z góry można odzyskać, ale do tego potrzebne jest upór i czas. W dodatku brakuje również personelu hotelowego, głównie Filipińczyków, którzy polecieli na Boże Narodzenie do kraju.

Bloomberg