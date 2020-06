Maski ochronne. Z niszowego artykułu stały się rynkowym przebojem

Podczas pandemii w najlepsze kwitnie biznes z maskami ochronnymi. Od stycznia do końca ich sprzedaż i ceny gwałtownie wzrosły - jak wynika z danych agencji badań rynku Nielsen. Cena za maskę ochronną wzrosła w sprzedaży hurtowej średnio o około 509 procent. Również sklepy spożywcze i drogeryjne odnotowały silny wzrost sprzedaży o prawie 800 procent w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. – Maski ochronne stały się z produktu niszowego nowym produktem codziennego użytku – powiedziała Bettina Arleth, specjalistka ds. handlu w agencji Nielsen. Do czasu pandemii maski ochronne używane były głównie przez rzemieślników lub w medycynie.

Chociaż rząd federalny zakupił dwa miliardy masek ochronnych, tylko około 600 milionów z nich trafiło do Niemiec, poinformował dziennik „Die Welt” powołując się na dane Niemieckiego Ministerstwa Zdrowia. Przy tym część z tych 600 milionów masek nie została jeszcze dostarczona odbiorcom, tj. krajom związkowym oraz lekarzom i dentystom zrzeszonym w ustawowych kasach chorych. Większa część jest nadal poddawana kontroli jakości w magazynach rządowych. Do jesieni trzeba jeszcze dostarczyć około 1,5 mld masek, głównie z Chin.