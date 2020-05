Hiszpania otwiera się na turystów. Jakie będą ograniczenia?

Do pracy w lecie zarejestrowało się już ponad 600 tys. osób, a dodatkowi pracownicy zostaną wybrani spośród aktualnie bezrobotnych, którzy zgłosili się jako chętni do pracy w sektorze publicznym. Ich obowiązkiem będzie zapewnienie przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscach publicznych, zwłaszcza utrzymywania bezpiecznej odległości, a odpowiedzialnością jest również limitowanie dostępu do plaż, z których większość - poza Wyspami Kanaryjskimi i Balearami - jest zamknięta. Uprawnienia mają mniejsze od policjantów, ale zawsze mogą informować funkcjonariuszy o naruszeniu prawa. — To oni właśnie, stanowiący wielką armię pracowników pomogą nam w otwarciu plaż tego lata — mówiła Reyes Maroto.

Wcześniej zapowiadano, że lipiec-sierpień będą zarezerwowane na wypoczynek dla Hiszpanów. A w październiku na turystykę otworzą się Wyspy Kanaryjskie. W hiszpańskich kurortach Marbella, Torremolinos, Mojacar, na plażach Costa de la Luz w Tarifa i Zahara de los Atunes radość, chociaż i teraz nie jest tam pusto. Nie wszyscy nawet chodzą po deptakach w maseczkach czy przyłbicach. Na razie mogą tak przyjeżdżać tylko mieszkańcy Madrytu i Barcelony, ale i ich dotyczą ograniczenia w liczbie osób biorących udział w spotkaniach towarzyskich (do 10), obojętne, czy jest to w domu, przy stole restauracyjnym czy przy barze.