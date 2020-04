Coraz więcej Niemców obawia się o bezpieczeństwo finansowe

Co prawda tak kobiety jak i mężczyźni „zostali mniej więcej w równym stopniu dotknięci pracą w skróconym wymiarze godzin". Jednak „kobiety rzadziej otrzymują podwyżkę płac w tym trybie, podobnie jak osoby należące do grupy pracowników o niższych dochodach”, wynika z badań.

Naukowcy analizują i ostrzegają

Należący do Fundacji im. Hansa Boecklera Instytut Badań Gospodarczych i Społecznych (WSI), który przeanalizował wyniki ankiety, wyjaśnił to zjawisko różnicami w umowach o pracę oraz nierównym traktowaniem mężczyzn i kobiet w wielu niemieckich przedsiębiorstwach. Analitycy Instytutu zaapelowali w związku z tym o rozszerzenie zakresu umów zbiorowych i wzrost wysokości wynagrodzenia za pracę w skróconym wymiarze godzin na ich podstawie. Naukowcy z WSI ponadto ostro skrytykowali wzmocnienie przez koronakryzys nierówności społecznych w Niemczech i tendencję do powrotu do klasycznego podziału ról między kobietami i mężczyznami.