Premier: trudno będzie zrekompensować 100 proc. strat firm

Zdaniem Morawieckiego, jasne jest, że strefa euro „będzie w recesji lub otrze się o recesję”, a wpływ spowolnienia w zachodniej Europie na polską gospodarkę będzie istotny.

- Z naszej strony, strony rządu polskiego, ministerstw, zrobimy wszystko, by zamortyzować spadek wzrostu PKB. To na całym świecie zapewne nastąpi, jest to niemal pewne i byłoby naiwnością przewidywać, że nie odciśnie się to na polskiej gospodarce. Na pewno będzie to miało wpływ na sytuację budżetową, dochodów podatkowych w budżecie państwa, na wydatki, na koszty, ponieważ chcę zaangażować więcej środków na wsparcie na polskich obywateli i firm, na bufor dla tych branż, które w najwyższym stopniu zostaną dotknięte – mówił premier.

Dodał, że trudno będzie skompensować w 100 proc. strat, ale rząd będzie się starał zadziałać w taki sposób, by „przynajmniej większość firm mogła przetrwać ten trudny czas przed nami, te trudne tygodnie, miesiące, oby nie kwartały i lata".

- Polski rząd zrobi wszystko, by zastosować najnowocześniejsze instrumenty wsparcia, montażu linii finansowo-kredytowych pod realizację różnego rodzaju projektów infrastrukturalnych i wsparcia przedsiębiorców, pracujących, by odczuły ten kryzys w najmniejszym możliwym stopniu – podkreślał premier.