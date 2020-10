Białoruś umieściła Swietłanę Cichanouską na liście poszukiwanych

Swiatłana Cichanouska po raz ostatni publicznie pokazała się na Białorusi 10 sierpnia, gdy udała się do Centralnej Komisji Wyborczej, by zaskarżyć wynik wyborów. Z budynku do oczekujących jej kolegów już nie wyszła. Następnego dnia szef litewskiej dyplomacji Linas Linkevičius oświadczył, że jest na Litwie. Nigdy szczegółowo nie opowiedziała o tym co się dokładnie stało w siedzibie CKW. Osoby z jej otoczenia sugerowały, że była zastraszana i została zmuszona przez reżim do wyjazdu z kraju.