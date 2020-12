Unia pomoże bankom z zagrożonymi kredytami

Nauczką z poprzedniego kryzysu finansowego było to, że brak rozwiązania niespłaconych w terminie pożyczek albo tzw. kredytów zagrożonych (non-performing loans, NPL) uniemożliwił bankom dalsze pożyczanie, a jest to zasadniczy element odbudowy gospodarki w regionie mocno zależnym od banków pomagających firmom — pisze Reuter.

Wielkość tych zagrożonych potyczek zwiększy się w przyszłym roku, po wygaśnięciu wakacji na spłatę kredytów hipotecznych przez gospodarstwa domowe i wyczerpaniu się form pomocy firmom, gdy ogłaszano lockdowny. W końcu czerwca 2020 kredyty zagrożone (NPL) stanowiły 2,8 proc. pożyczek udzielonych przez unijne banki, wzrosły o 0,2 pkt proc. wobec IV kwartału 2019.

Szef nadzoru bankowego w EBC, Andrea Enria uprzedził, że dojdzie do „ogromnej fali” niespłacanych pożyczek, które mogą dojść do 1,4 bln euro. Unijna komisarz ds. usług finansowych, Mairead McGuinness powiedziała z kolei dziennikarzom, że „jeśli nic się z tym nie zrobi, to dojdzie do kryzysu kredytowego, a to będzie oznaczać, że sytuacja firm pogorszy się bardziej i dojdzie do likwidacji miejsc pracy”.

Wykorzystując wcześniejsze działania z 2017 r. Komisja Europejska przygotowała propozycję sprawniejszego obrotu rynkowego dla przeterminowanych pożyczek poprzez sieć tzw. bad banków, które przejmą problem zadłużenia, z centralną bazą danych, zwiększającą przejrzystość i pomagającą w znalezieniu kupców na NPL W propozycji zabrakło utworzenia bad banku na szczeblu Unii, co postulował Enria, bo uważała, że osiągnięcie porozumienia w tej sprawie byłoby marnowaniem cennego czasu.