Nadzór chce ograniczyć bonusy w bankach

EUNB oczekuje też, że banki w „konserwatywny sposób” podejdą do kwestii wypłacania bonusów. W szczególności zaleca, aby banki odłożyły większość zmiennej części wynagrodzeń do wypłaty w przyszłości, gdy sytuacja się ustabilizuje, a także, aby w przewadze wynagrodzenia te były wypłacone w formie akcji. Czy i u nas zostaną ograniczone wynagrodzenia zarządów banków? - Nie planujemy obecnie tego rodzaju zaleceń - mówi Jacek Barszczewski, rzecznik KNF.

EUNB zaproponował, aby dla raportowania z terminami od marca do maja tego roku instytucje nadzorcze samodzielnie oceniały „możliwe pole manewru w zakresie odroczenia terminów oraz by 1 miesiąc opóźnienia był terminem akceptowalnym”. „Wszelkie przesunięcia terminów nie powinny stwarzać jednak zagrożenia dla bieżącego monitorowania ryzyka oraz sytuacji kapitałowej i płynnościowej. EUNB podkreśla znaczenie Filara 3 dla odbiorców zewnętrznych oraz zachęca banki i instytucje nadzorcze do zbadania potrzeby dodatkowych ujawnień w związku z epidemią”- napisano w komunikacie. Pojawiły się w Polsce nawet takie pomysły, aby banki mogły opublikować wyniki I kwartału łącznie z raportem za II kwartał.