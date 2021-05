Włochy: Odkryto szczątki dziewięciorga neandertalczyków

Odnalezione w jaskini Guattari szczątki neandertalczyków pochodzą od dorosłych osobników - ogłosiło dziś włoskie ministerstwo kultury. Odkrycie uważane jest za jedno z najważniejszych "w badaniach naszych starożytnych kuzynów" - brzmi komunikat ministra Dario Franceschini.

#NEANDERTHAL / New discoveries in the Guattari Cave (Italy) place the Circeo area among the most important ones in the world about the knowledge of our ancestors: new research bring to light fossil finds which are attributable to 9 Neanderthal individuals. https://t.co/A3wGRwznEG pic.twitter.com/4iSJlVp0eH