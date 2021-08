Talibowie w chińskiej telewizji: 7 cywilnych ofiar ataku USA

Zamachowiec, który był obiektem niedzielnego ataku z użyciem drona, miał być członkiem tzw. Państwa Islamskiego Prowincji Chorasan - organizacji terrorystycznej, która przeprowadziła w ubiegłym tygodniu zamach w rejonie lotniska w Kabulu.

Amerykańskie Dowództwo Centralne poinformowało, że bada obecnie doniesienia o cywilnych ofiarach niedzielnego ataku drona.

Jak czytamy w komunikacie Dowództwa Centralnego w następstwie ataku doszło do silnej eksplozji samochodu, którym przemieszczał się domniemany zamachowiec, co wskazuje na to, że był on wypełniony ładunkami wybuchowymi.