Kończy się ewakuacja z Kabulu

Do tej pory z Afganistanu ewakuowano co najmniej 110 tysięcy osób. Większość krajów zakończyła operację wycofywania wojsk, a do wtorku jako ostatni z Afganistanu wycofać się mają Amerykanie. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Waszyngtonu, nie uda się wywieźć wszystkich afgańskich współpracowników.

Amerykańska armia poinformowała, że zrzucony z drona pocisk zabił członka afgańskiej filii ISIS, który miał zaplanować czwartkowy zamach na lotnisku w Kabulu. Zginęło wówczas co najmniej 170 Afgańczyków i 13 amerykańskich żołnierzy.