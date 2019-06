Nowa rzeczniczka PiS o liście Falenty: kuriozalny

"Gazeta Wybrcza" opublikowała dziś fragmenty listu, jaki do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wysłał wskazany w aferze taśmowej biznesmen Marek Falenta.

"Dałem wam zwycięstwo w wyborach" - pisze Falenta do Kaczyńskiego.

Fakt dotarcia do kancelarii partii rządzącej listu od Falenty potwierdziła nowa rzeczniczka PiS, Anita Czerwińska, która na tym stanowisku zastąpiła odchodzącą do Parlamentu Europejskiego Beatę Mazurek.

"List M.Falenty opisany w dzisiejszej publikacji "GW" wpłynął do biura Prezesa PiS. Listowi nie nadano dalszego biegu. Nie było żadnych podstaw, by odnosić się do jego kuriozalnej treści" - napisała rzeczniczka.