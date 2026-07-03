Sprzedaż internetowa stanowi obecnie ok. 9,2 proc. całej sprzedaży detalicznej w Polsce, a wartość polskiego e-handlu przekroczyła w 2025 r. 92 mld zł – wynika z szacunków Krajowej Izby Gospodarczej opartych na danych Głównego Urzędu Statystycznego. Tendencja jest rosnąca. Jak podał GUS w maju 2026 r., wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących wzrosła o 9,9 proc., licząc rok do roku. Za tymi wzrostami stoją m.in. platformy sprzedażowe i potrzebna do tego infrastruktura logistyczna. Dostarczają je m.in. firmy z kapitałem amerykańskim.

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Amazon: 45 mld zł inwestycji i dwunaste centrum logistyczne

Amazon to amerykańska korporacja technologiczna i największa na świecie platforma e-commerce. W marcu 2026 r. firma poinformowała, że od 2012 r. zainwestowała w Polsce ponad 45 mld zł, przy czym były to inwestycje w infrastrukturę, miejsca pracy, wsparcie naszych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zaawansowanych technologii. Według raportu Keystone inwestycje Amazon w 2024 r. miały się przyczynić do wzrostu PKB Polski o ponad 5 mld zł, zaś od początku działalności w 2012 r. łączny wpływ na wzrost PKB wyniósł ponad 27 mld zł. Co ciekawe, każda złotówka zainwestowana przez Amazon w Polsce wygenerowała około 1,02 zł wartości dodanej.

Według szacunków Keystone, do końca 2024 r. Amazon bezpośrednio zatrudniał w Polsce ponad 19 tys. pracowników i wspierał ponad 30 tys. pośrednich oraz ponad 10 tys. indukowanych miejsc pracy utworzonych lub wspieranych przez wydatki pracowników w ramach lokalnej gospodarki. Ponadto szacuje się, że w ramach rozwoju sprzedaży e-commerce polscy sprzedawcy na Amazon stworzyli ponad 14 tys. miejsc pracy.

W 2024 r. polscy przedsiębiorcy sprzedający na Amazon dostarczali klientom na całym świecie średnio około 70 produktów na minutę. W skali roku oznacza to ponad 35 mln produktów – o 5 mln więcej niż w 2023 r. Wartość eksportu polskich MŚP na Amazon wyniosła w 2024 r. przeszło 5,1 mld zł.

W marcu 2026 r. Amazon świętował piąte urodziny sklepu Amazon.pl. Przy okazji firma ogłosiła plany zainwestowania w Polsce ponad 23 mld zł w latach 2026–2028 oraz uruchomienia już dwunastego centrum logistycznego, w Dobromierzu na Dolnym Śląsku.

FedEx: od stacji w Chorzowie po 16 tys. punktów odbioru

Od 1990 r. w Polsce obecna jest amerykańska firma logistyczna i kurierska Federal Express, czyli FedEx. Na początek uruchomiła wysyłkę międzynarodową poprzez współpracę z lokalnymi firmami. W 2012 r. przejęła polską firmę spedycyjną Opek, w jej miejsce pojawił się FedEx Express Polska. W kolejnym roku firma otworzyła nową stację w Chorzowie, zwiększając przepustowość operacyjną.

Trzy lata temu polski FedEx informował o zwiększeniu zaangażowania w zapewnienie klientom w Polsce wygodnych i elastycznych dostaw. Klienci mieli wtedy do dyspozycji ponad 4000 punktów odbioru na terenie całego kraju. Przyczyniło się do tego nawiązanie współpracy z innymi graczami na rynku. Klienci zyskali dostęp do punktów odbioru obsługiwanych przez Kolportera, Epakę i Furgonetkę. Ponadto FedEx zacieśnił współpracę z Pointpack, dodając kolejne punkty odbioru w sieciach handlowych, takich jak Delikatesy Centrum, ABC, Groszek, Duży Ben, Stokrotka Express i Shell.

Na początku 2026 r. FedEx poinformował o kolejnym znaczącym rozszerzeniu swojej sieci punktów nadania i odbioru przesyłek w Polsce. Za sprawą partnerstwa z siecią sklepów Żabka klienci zyskali dostęp do ponad 12 tys. punktów odbioru. Łączna liczba punktów nadania i odbioru przesyłek FedEx w Polsce przekroczyła w ten sposób 16 tys.

UPS: magazyny dla leków i centra przeładunkowe pod Łodzią

W Polsce działa też firma UPS (United Parcel Service). Oferuje ona kompleksowe usługi spedycyjne, logistyczne oraz kurierskie zarówno dla przesyłek krajowych, jak i międzynarodowych.

Firma posiada w całym kraju rozbudowaną sieć oddziałów oraz punktów odbioru. Największe centra przeładunkowe UPS Polska mieszczą się w rejonie Strykowa i Łodzi, gdzie firma zainwestowała ponad 20 mln dol., tworząc setki miejsc pracy.

Czytaj więcej Produkty i Usługi Kurierzy – najmłodsza gałąź logistyki Udział branży kurierskiej w PKB Polski zbliża się do 1 proc. i będzie rósł w tempie dyktowanym przez wzrost popytu na e-handel.

UPS cały czas rozbudowuje swoją sieć, otwiera w pełni zmodernizowane centra dystrybucyjne, przejmuje podmioty logistyczne, których działalność ukierunkowana jest na branżę medyczną. W Błoniu pod Warszawą w 2021 r. firma zbudowała magazyn UPS Healthcare Polska, który umożliwia składowanie produktów wymagających szczególnych warunków, przede wszystkim leków i farmaceutyków. Dwa lata później magazyn został rozbudowany, dzięki czemu jego możliwości podwoiły się. Znacząco wzrosło też zatrudnienie.

Panattoni: polski prezes na czele największego dewelopera magazynów

Panattoni to międzynarodowa firma założona w Stanach Zjednoczonych, jednak jej europejski oddział (Panattoni Europe) ma polskie korzenie kierownicze. Centrala na Europę znajduje się w Warszawie, a jej współwłaścicielem i prezesem (CEO) jest Polak, Robert Dobrzycki. Panattoni jest największym deweloperem magazynowym w Polsce. Buduje obiekty magazynowe i zarządza nimi. Posiada w naszym kraju kilkaset pojedynczych hal i obiektów logistycznych w ramach kilkudziesięciu rozbudowanych parków magazynowych, oferując łącznie ponad 15 mln m kw. powierzchni.

Czytaj więcej Nieruchomości E-commerce urośnie, ubędzie pracowników. Srebrna gospodarka zmienia sektor logistyki Zmiany demograficzne odbiją się nie tylko na rynku mieszkań, lecz także magazynów i handlu w internecie. Do głosu dochodzą dojrzalsi konsumenci i i...

Niedawno firma poinformowała, że ukończyła realizację fabryki dla Danfoss w Tuchomiu. Obiekt o powierzchni około 22 500 m kw. został zaprojektowany i wykonany zgodnie z wymaganiami procesu produkcyjnego oraz logistyki wewnętrznej klienta. W zakładzie uruchomiona zostanie produkcja węzłów cieplnych. Realizacja w Tuchomiu to kontynuacja współpracy Panattoni BTS i Danfoss. W 2022 r. deweloper dostarczył dla firmy nowoczesną fabrykę w Grodzisku Mazowieckim – pierwszy niskoemisyjny zakład produkcyjny Danfoss na świecie.

Na początku czerwca 2026 r. BSH, producent AGD marek Bosch i Siemens, przeniósł produkcję do nowej i większej fabryki w Rudnej Wielkiej, nieopodal Rzeszowa. Zakład produkcji małego AGD wybudowała firma Panattoni. Całkowita wartość tego projektu wyniosła niemal 600 mln zł. Również na początku czerwca 2026 r. Panattoni poinformowało, że rozpoczyna realizację pierwszej inwestycji w Bytomiu. W ramach Panattoni Park Bytom powstanie ponad 132 000 m kw. nowoczesnej powierzchni przemysłowej, z czego 100 000 m kw. wynajęła już firma Latex Opony. Zakończenie prac planowane jest na maj 2027 r.

Prologis: 2,5 mln m2 powierzchni w pięciu regionach Polski

Prologis, Inc. to fundusz inwestycyjny z siedzibą w San Francisco w Kalifornii, inwestujący w obiekty logistyczne. Spółka powstała w wyniku fuzji AMB Property Corporation i Prologis w czerwcu 2011 r., dzięki czemu Prologis stała się największą na świecie firmą z branży nieruchomości przemysłowych.

Prologis Poland to polska odnoga tej firmy, zarządzająca portfelem przekraczającym 2,5 mln m kw. powierzchni magazynowej w kraju. Firma dostarcza nowoczesne parki logistyczne w pięciu regionach Polski: Warszawie, Polsce Centralnej, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Górnym Śląsku. Obsługuje największe firmy e-commerce, operatorów logistycznych i producentów.