11 listopada żołnierze wspomogą kombatantów

Wsparcie seniorów było pierwszym zadaniem jakiego podjęli się żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej po ogłoszeniu epidemii koronawirusa w Polsce. Wsparcie dla seniorów jest realizowane we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej lub organizacjami pozarządowymi. Do końca września żołnierze WOT dostarczyli do potrzebujących blisko 350 tys. paczek z żywnością, przetransportowali z banków żywności do regionalnych i lokalnych punktów dystrybucji 47 190 ton towarów.